Gubbio: tragico frontale sulla Pian d’Assino. Muore 54enne

Tragico incidente stradale nella notte fra sabato e domenica – poco dopo le ore 3 – lungo la strada statale 219 di Gubbio e Pian d’Assino, fra le frazioni eugubine di Torre Calzolari e Padule. Si è trattato di un frontale fra due autovetture in seguito al quale uno dei due conducenti ha perso la vita: si tratta di un 54enne originario di Cascia e residente a Gubbio (A.M. le sue iniziali). Illese le due persone a bordo dell’altra vettura. A riferire l’accaduto sono i vigili del fuoco del comando provinciale di Perugia, sul posto con il personale del distaccamento di Gubbio. Intervenuti anche i sanitari del 118, i carabinieri per i rilievi volti a ricostruire la dinamica del drammatico sinistro e gli addetti Anas per il ripristino delle condizioni di sicurezza della carreggiata. Il fatto è stato portato all’attenzione dell’autorità giudiziaria di Perugia per le determinazioni del caso. Il tratto di strada interessato dall’incidente è rimasto chiuso fino alle ore 7.45 circa.

