Gubbio: tragico incidente nella notte. Muore ragazzo 26enne

Tragico incidente stradale autonomo nella notte fra sabato e domenica, poco dopo la mezzanotte, lungo la variante della strada statale 219 – all’altezza del sottovia dello svincolo di San Marco – a Gubbio (Perugia). Nel sinistro, che ha visto coinvolta una sola autovettura, ha perso la vita un ragazzo di 26 anni residente in zona. Sul posto si sono portati gli operatori del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovane. Con loro anche i vigili del fuoco eugubini, gli operatori Anas e i carabinieri per gli accertamenti del caso volto a ricostruire la dinamica del drammatico incidente.