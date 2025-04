Accertamenti in corso da parte dei carabinieri dopo il ritrovamento – nel primo pomeriggio di lunedì – di un uomo senza vita lungo la vecchia Contessa, nel territorio comunale di Gubbio.

Annuncio Pubblicitario

A segnalare la presenza di un’autovettura sotto l’infrastruttura è stata una persona di passaggio. Purtroppo per il conducente non c’è stato nulla da fare: la prima ipotesi è che l’uomo abbia perso il controllo del veicolo per poi terminare la propria corsa sotto la sede stradale. Sul posto anche gli operatori sanitari del 118 ed i vigili del fuoco: quest’ultimi hanno recuperato l’auto utilizzando una gru. Arma in azione per ricostruire l’accaduto. A lanciare la notizia in prima battuta è stato il portale cronacaeugubina.it.