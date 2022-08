Guida ubriaco, urta veicolo in sosta e tenta di allontanarsi: denunciato

Si è messo alla guida ubriaco, ha perso il controllo dell’auto ed è andato contro un veicolo in sosta. Infine ha tentato di allontanarsi come se nulla fosse accaduto: protagonista della vicenda un 45enne di Citerna, bloccato dai carabinieri dopo l’incidente in via Etruria a Città di Castello. L’uomo è stato subito individuato grazie alla segnalazione dei cittadini: aveva un tasso alcolemico di oltre cinque volte superiore rispetto al consentito. Per lui denuncia, ritiro della patente e sequestro del veicolo.

