Tre armi detenute illegalmente: arrestato

Un fucile Benelli, una Beretta calibro 7.65 e una rivoltella Eig, più 125 proiettili di varia tipologia. Sono stati trovati dai carabinieri della stazione di Ponte San Giovanni in possesso di un 55enne italiano, con un problema: aveva omesso di denunciarli all’autorità competente, come da prassi in questi casi.

L’intervento

I militari sono intervenuti martedì pomeriggio in una ditta dell’hinterland di Perugia per controllare un’auto di proprietà dell’uomo: è in questa circostanza che sono state scoperte le armi non detenute regolarmente. Il 55enne è stato quindi bloccato e arrestato – per lui ci sono i domiciliari -, quindi la convalida nel rito direttissimo. Al termine dell’iter è stato posto in libertà.