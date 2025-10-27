Ketamina, cocaina, hashish e marijuana. Sono stati trovati in possesso di un 29enne di Spello, ora arrestato dai carabinieri della locale stazione.

Il giovane è stato fermato al confine tra Spello e Foligno in via Pasciana. In seguito ad una perquisizione personale e veicolare i militari hanno trovato 6 grammi di cocaina, 4 di ketamina, 15 di hashish, 18 di marijuana e 600 euro circa in banconote di piccolo taglio, oltre a materiale utile per il confezionamento delle dosi. Tutto sequestrato. L’arresto è stato convalidato ed è stato imposto l’obbligo di firma.