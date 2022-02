«Hanno occupato la casa di un parente defunto». Ma erano i proprietari

Ha pensato che persone abusive avessero occupato l’abitazione di un parente defunto e ha chiamato la polizia di Stato. Invece all’interno c’erano i legittimi proprietari: il curioso intervento della polizia di Stato per la verifica c’è stato nell’Assisano.

La segnalazione

La donna ha riferito agli agenti che il marito, al quale erano state affidate le chiavi dell’appartamento di una parente defunta, si era recato nell’abitazione per effettuare un controllo e verificare che fosse tutto in ordine. Poi ha raccontato della sorpresa dell’uomo nel notare che qualcuno aveva sostituito la serratura rendendo impossibile l’accesso: è scattato dunque l’intervento della polizia di Stato. Rimasti a loro volta sorpresi quando hanno ascoltato gli abitanti della casa: erano i legittimi proprietari con tanto di atto notarile in mano.

Tutto ok

I poliziotti non hanno potuto far altro che informare la donna della reale situazione, rassicurandola del fatto che non si trattava di occupazione abusiva. Infine l’hanno invitata a richiedere, se ancora avesse dei dubbi, un supporto di un legale per un chiarimento sulla vicenda.