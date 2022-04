I genitori gli ‘spengono’ il PC e lui da di matto. Serve la polizia di Stato

Si erano stufati del fatto che il figlio usasse troppo, e forse pure male, il personal computer. Così, per punizione,gli hanno imposto di spegnerlo ma lui è andato su tutte le furie e ha dato in escandescenze contro i genitori. Atteggiamento, questo, che li ha spaventati e indotti a chiamare la polizia di Stato. Il fatto accaduto nei giorni scorsi nella zona di Città di Castello (Perugia). Quando gli agenti del commissariato tifernate si sono portati presso l’abitazione della famiglia in lite, hanno provveduto a riportare la calma tra le parti – genitori e figlio – , ottenendo in cambio dal ragazzo la promessa di una condotta più accorta e rispettosa.

