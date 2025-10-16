Giornata di sciopero nel settore dell’igiene ambientale. Venerdì 17 ottobre i lavoratori di Asm Terni S.p.A. e della Rti Asm Terni–Cns incroceranno le braccia aderendo alla mobilitazione nazionale proclamata da Fp Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Fiadel. L’azienda informa che, in occasione dello sciopero generale che coinvolge tutti i turni di lavoro, saranno comunque garantite le prestazioni minime essenziali di pubblico servizio nei comuni serviti, in conformità con quanto previsto dalla legge.

Asm invita la popolazione che usufruisce del servizio porta a porta a collaborare: in caso di mancato ritiro dei rifiuti, sarà necessario ritirare i mastelli e ripresentarli nel successivo giorno previsto dal calendario di raccolta. Si ricorda inoltre che carta, plastica e vetro potranno essere conferiti nei centri di raccolta comunali a partire dal primo giorno lavorativo successivo alla mobilitazione.

Lo sciopero interessa complessivamente 1.500 lavoratori del settore in Umbria, chiamati a fermarsi per chiedere il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro, scaduto lo scorso 31 dicembre. Dopo la rottura del confronto con le associazioni datoriali, i sindacati hanno deciso di proclamare la mobilitazione per sollecitare la ripresa delle trattative e ottenere un accordo che recepisca le richieste dei lavoratori: più sicurezza e tutele sanitarie, una revisione della classificazione del personale, miglioramenti contrattuali per chi lavora negli impianti, recupero del potere d’acquisto eroso dall’inflazione, tutela nei cambi di appalto, rafforzamento del welfare e maggior rispetto del diritto di sciopero.

Un tema particolarmente rilevante in Umbria, dove nel 2027 scadranno i contratti di servizio in quasi tutti i territori (fatta eccezione per l’Alto Tevere). Per i sindacati, il rinnovo del Ccnl rappresenta anche lo strumento per garantire la ‘clausola sociale’ che tutela i livelli occupazionali e retributivi dei lavoratori nei futuri cambi di gestione, assicurando così continuità e qualità nei servizi ai cittadini.

In concomitanza con la giornata di mobilitazione sono stati organizzati due presìdi regionali. A Perugia, i lavoratori si ritroveranno dalle 5.30 davanti all’impianto Gesenu di Ponte Rio, con la partecipazione dei dirigenti regionali e provinciali delle sigle promotrici: Michele Agnani e Fabrizio Cecchini (Fp Cgil), Pasquale Qualatrucci (Fit Cisl), Walter Bonomi (Uiltrasporti) e Michele Strettomagro (Fiadel). A Terni, invece, la manifestazione si svolgerà davanti alla sede Asm, dalle 6 alle 10, con la presenza dei rappresentanti territoriali dei sindacati, tra cui Andrea Pitoni per la Fp Cgil.

Nel corso della giornata, le organizzazioni sindacali saranno inoltre ricevute dai vertici di Anci Umbria per affrontare le questioni legate al contratto, ai servizi pubblici locali e alle prospettive del comparto ambientale regionale.