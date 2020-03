Terrorizza la figlia con minacce: arrestato

Ha preso a pugni il portone di casa nel tentativo di sfondarlo ed entrare in casa, facendo scattare l’allarme della figlia. L’ultimo episodio che ha visto protagonista un padre che voleva riallacciare i rapporti con i familiari dopo varie problematiche nel corso del tempo: pressioni, minacce e atti persecutori, anche in tempi di Covid-19. Per questo motivo è stato arrestato dalla polizia di Stato.

L’sos

La donna ha contattato il 113 e due squadre della Volante sono intervenute per evitare guai peggiori. L’uomo è stato bloccato dagli agenti prima che sfondasse la porta, quindi sono stati fatti gli approfondimenti del caso per vederci chiaro: è venuta alla luce una storia di violenza domestica e l’isolamento del padre in nord Italia, dove si era trasferito. Ora tuttavia voleva ricucire il rapporto e ci ha provato anche con le cattive manere: decine di messaggi con toni minatori che hanno gettato nello sconforto la figlia.

Arrestato

Il 54enne è finito in manette per atti persecutori e resistenza a pubblico ufficiale ed è stato condotto al carcere di Capanne in attesa della convalida. Per lui inoltre guai per l’inosservanza delle prescrizioni delle normative contenute nei Dpcm per il contenimento del coronavirus. Tutto ignorato dall’uomo.