Il 4 ottobre torna ad essere festa nazionale. Con l’approvazione definitiva della legge, dopo il passaggio in Senato, l’Italia torna a celebrare ufficialmente in tutto il Paese la ricorrenza dedicata a San Francesco, Patrono d’Italia.

Grande la soddisfazione espressa dalla presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, che ha accolto con emozione la notizia: «San Francesco è il Santo che da sempre parla di pace e fraternità e riconoscere il 4 ottobre come festa nazionale vuol dire riconsegnare al Paese, a tutti noi, un messaggio di unità e un grande carico di valori universali». La presidente ha ricordato come già da sindaco di Assisi si fosse impegnata per questo traguardo, inoltrando richieste formali alle più alte istituzioni, dal Governo al presidente della Repubblica.

Un impegno che oggi trova compimento grazie al voto favorevole delle forze politiche, alle quali la presidente ha rivolto il suo ringraziamento: «Questa legge assume un significato ancora più forte: San Francesco ci richiama con tutta la sua forza spirituale alla pace, disarmata e disarmante, e alla condanna di tutte le guerre. La sua eredità ci invita a rigettare qualsiasi forma di violenza e di odio. Ora il 4 ottobre tornerà a essere festa nazionale, festa di tutti gli italiani». Un giorno che, per l’Umbria e non solo, diventa simbolo di identità e speranza, riportando al centro il messaggio universale del Santo di Assisi.