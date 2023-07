Il barbecue prende fuoco: paura per una famiglia umbra in vacanza nelle Marche

Momenti di paura nella giornata di lunedì per una famiglia di Perugia, in vacanza sul litorale Marchigiano – a Ponte Sasso – fra Marotta e Fano. Intorno alle 13, mentre stavano preparando il barbecue sul retro della villetta privata presa in affitto per le vacanze, un malfunzionamento di una bombola di gas ha causato il distacco del tubo che la collega ai fornelli, innescando un principio di incendio. Il fumo si è presto propagato e per la famiglia perugina la situazione non è stata affatto semplice da gestire, fra la paura di riportare conseguenze fisiche e quella che l’incendio potesse estendersi all’abitazione. Nella concitazione del momento un bambino è anche rimasto ferito mentre veniva calato giù da un balcone: trasportato in ospedale in ‘codice giallo’, è stato dimesso dopo gli accertamenti e le medicazioni. Le necessarie verifiche sono state condotte dai carabinieri di Marotta e dai vigili del fuoco fanesi. Per lo stabile, nessuna conseguenza. A riportare la notizia è il quotidiano ‘Il Messaggero’ con un pezzo a firma di Simonetta Marfoglia.

