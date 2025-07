Caldo di nuovo in intensificazione sull’Italia e sull’Umbria, dove aumenta l’alta pressione e le temperature tornano ad alzarsi. Come riferisce Perugia Meteo, le massime supereranno i 36°C, con solo occasionali temporali di calore pomeridiane sui rilievi, in un contesto stabile e con massime di 6-7°C al di sopra delle medie del periodo.

Situazione da attenzionare al nord e al sud. Se per i settori alpini e prealpini – sempre secondo Perugia Meteo – si prospettano giorni con temporali anche molto intensi, al sud Italia, specie Sicilia e parte della Calabria, i valori raggiungeranno e supereranno probabilmente, e non di poco, i 40°C, specie nelle zone interne della Sicilia. Solo successivamente, con l’avvicinarsi della fine di luglio, sopraggiungerà probabilmente una fase più fresca e si potrà tornare a respirare un po’.