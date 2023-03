Il caos pre Ternana-Genoa finisce al Tar

di S.F.

Ci sono ancora strascichi per i fatti accaduti nel pre Ternana-Genoa dello scorso 22 ottobre al Libero Liberati, in riferimento alle intemperanze di alcuni tifosi rossoblù nell’avvicinamento al settore ospiti. C’è chi si è mosso al Tar Umbria per chiedere l’annullamento del provvedimento di Daspo a firma del questore della provincia di Terni, Bruno Failla.

Giudizio cautelare

Si tratta di uno dei nove tifosi – N.C. le iniziali, a difenderlo l’avvocato del foro di Genova Simone Carrea – del Grifo daspati con un provvedimento di dicembre. Il ricorso c’è stato perché al ricorrente sarebbero stati attribuiti dei comportamenti pericolosi (ci furono anche dei tafferugli nella circostanza) che, secondo il tifoso, in realtà non lo riguarderebbero. Si vedrà. I supporter liguri sono stati identificati dopo il lavoro in sinergia della Digos ternana e genovese.