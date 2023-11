Il chirurgo Marsilio Francucci premiato con il ‘Bisturi d’Oro’

Prestigioso riconoscimento per il medico ternano – originario di Arrone – Marsilio Francucci : sabato, in occasione del congresso congiunto Toscana-Umbria dell’Acoi (Associazione chirurghi ospedalieri italiani), si è visto consegnare il ‘Bisturi d’Oro 2023’ in riconoscimento «dei brillanti risultati professionali, scientifici e organizzativi conseguiti». Il premio, istituito nel 2016 dalla sezione Acoi Toscana, è stato assegnato per la prima volta ad un chirurgo umbro. La commissione giudicatrice ha così motivato l’assegnazione del premio al dottor Francucci: «Elevate competenze professionali come chirurgo e grande innovatore per aver favorito la diffusione della day surgery in Italia».

Innovatore

Attualmente il 60% degli interventi chirurgici in Italia viene effettuato in day surgery, un modello organizzativo praticamente sconosciuto in Italia alla fine degli anni ’90, a differenza di quanto accadeva negli Stati Uniti e in altri Paesi europei. Il dottor Francucci è stato riconosciuto come «un leader nel settore, per aver saputo coinvolgere i chirurghi e gli anestesisti e motivare gli infermieri, attraverso molteplici iniziative, convegni regionali, l’attivazione della scuola speciale Acoi di chirurgia ambulatoriale e day surgery ed il suo impegno nelle società scientifiche, con particolare rilevanza nella Sicads (Società italiana di chirurgia ambulatoriale e day surgery) della quale è stato a lungo presidente nazionale e attualmente ricopre il ruolo di presidente onorario».

Pioniere in Umbria

All’interno dell’azienda ospedaliera ‘Santa Maria’ di Terni, il dottor Francucci è stato un pioniere per aver contribuito ad istituire nel 1997 l’unità di day surgey, la prima struttura di questo tipo nata all’interno del sistema sanitario pubblico italiano. Recentemente – lo scorso 20 maggio – l’unità di day surgery del ‘Santa Maria’ ha festeggiato i suoi primi 25 anni di attività con il convegno ‘Cambia… menti: 25 anni di day surgery a Terni’.

La carriera

Laureato in medicina e chirurgia nel 1980, Marsilio Francucci ha conseguito tre specializzazioni: chirurgia generale, chirurgia dell’apparato digerente e chirurgia vascolare. Ha iniziato l’attività chirurgica nel 1982, come assistente chirurgo presso gli ospedali di Norcia e Cascia; nel 1987 è stato trasferito all’azienda ospedaliera di Terni, nel reparto diretto dal professor Francesco Sciannameo, dapprima come assistente e successivamente come aiuto corresponsabile ospedaliero. Nel 1996 ha contribuito a realizzare l’unità di day surgery dell’azienda ospedaliera di Terni e nel 1997 ne è diventato responsabile, incarico mantenuto fino al momento del collocamento a riposo, avvenuto l’8 maggio del 2022. Nel 2004, quale vincitore di concorso, è stato nominato direttore della struttura complessa di chirurgia generale a degenza breve del ‘Santa Maria’.