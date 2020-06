Il Curi si infiamma per il compleanno del Grifo

Spettacolare festa di compleanno per il Perugia Calcio: i tifosi, dopo aver rinunciato al corteo in centro, non hanno rinunciato all’accensione delle torce, che sono state utilizzate per ‘colorare’ la cornice dello stadio Curi, con un suggestivo effetto cromatico visibile in vari punti della città.

Flash mob tenuto top secret

La manifestazione – scrive la pagina Grifotube – è stata tenuta top secret per tutta la giornata, per non perdere l’effetto sorpresa. Circa 300 tifosi si sono piazzati nel perimetro esterno dello stadio e hanno acceso ognuno una torcia, illuminando a giorno tutta la zona di Pian di Massiano. Dai primi video che circolano, si odono i cori che in genere si sentono risuonare all’interno dello stadio, quando il Grifo gioca in casa. Per la giornata di mercoledì è atteso un video dell’evento. Anche Goretti, direttore tecnico del Perugia, ha condiviso la foto, utilizzandola come copertina della sua pagina facebook.

Il post di Goretti

Gli auguri di Santopadre

«Sono passati ben 115 anni, una lunga storia d’amore ricca di emozioni, sfide, lacrime, record, persone, successi, discese, salite e risalite.

La storia della mitica Curva Nord e di una tifoseria unica ed eternamente appassionata, la storia di una città meravigliosa in cui da sempre il Grifo e le sue battaglie sportive sono parte integrante del tessuto sociale e culturale cittadino e umbro.

Sarebbe sin troppo lunga la lista di persone straordinarie che hanno costellato la gloriosa storia del Perugia, protagonisti indiscussi che hanno lasciato la loro impronta indelebile nel percorso di crescita sportiva e aziendale del Club. Ad ognuno di loro va il nostro ringraziamento.

“Storia, persone, passione” è l’espressione che abbiamo scelto per accompagnare il marchio del Museo biancorosso e che meglio di tutti sintetizza i valori fondanti di questo Club.

Proprio il Museo è il tempio in cui poter assaporare questa lunga storia, che abbiamo il dovere di tramandare alle future generazioni per non disperdere mai questo grande amore che ci vede con i cuori rivolti sempre nella stessa direzione.

La storia è la nostra risorsa più grande, la base da cui partire per costruire altre pagine di gioia, emozioni e condivisione.

È con orgoglio immenso che auguro al nostro Grifo le più grandi soddisfazioni sportive. Lunga vita al Perugia».

Sulla pagina facebook del museo gli auguri degli ex grifoni

Fabrizio Ravanelli

Marco Negri

Giampiero Clemente

Le foto – tratte da Grifotube – sono state scattate da alcuni tifosi e caricate sui social