Il degrado assalta il parco Ciaurro dopo il weekend di bagordi

Un altro fine settimana ‘complesso’ – e con l’estate il trend è destinato ad appesantirsi – per il decoro del ‘Parco Ciaurro’ a Terni. Lo spazio verde, come altri in città, è un ritrovo sicuro per chi bisboccia e bivacca, salvo poi non muovere un dito per mantenere puliti e dignitosi gli spazi – che sono di tutti – utilizzati per le proprie ‘feste’. Così a doversi occupare della ripulutura sono, al solito, gli addetti Asm. Fra plastiche, cartacce, vetro, cestini debordanti – forse servirebbe pure un’organizzazione diversa in determinati momenti dell’anno – e puzze d’ogni tipo. Non un bello spettacolo. Di seguito le foto scattate domenica mattina.

LE FOTO