di Daniele Venturi

Dato che generalmente si è per lo più portati a puntare il dito contro i disservizi, reputo giusto sottolineare con una nota di merito atti, fatti e accadimenti, pur sempre rari, quando essi diano evidenza di qualcosa di buono. Ho in mente, ad esempio, la rinnovata procedura telematica di accesso alla donazione di sangue presso l’ospedale di Terni.

Proprio chi scrive ebbe modo di criticare in tempi recenti, e proprio attraverso questo canale informativo, le problematiche che negli anni resero troppo complicato l’iter di accettazione dei donatori, sia per la burocrazia documentale cresciuta a dismisura, sia per un po’ di disorganizzazione evidenziatasi via via all’interno del reparto emotrafusionale.

Proprio venerdì mattina, in occasione della mia periodica donazione, ho potuto testare il nuovo sistema basato su app ‘Donor Portal’ Regione Umbria, che, facendo leva sullo smartphone personale, permette di limitare i tempi morti e di azzerare i tanti, troppi fogli che precedentemente si era chiamati a compilare a mano, consentendo, nel contempo, di inserire velocemente le risposte alle domande riguardanti il proprio stato di salute. Domande assolutamente note a chiunque abbia donato sangue almeno una volta nella vita.

Dopo una prima registrazione, in cui anche i donatori periodici sono registrati nell’archivio digitale dal personale paramedico attraverso un documento d’identità, tutto diventa più semplice perché i propri dati anagrafici sono e saranno tali e quali per sempre, riducendo con ciò l’attesa dell’emocromo, dell’anamnesi e soprattutto della donazione.

L’ultima volta, lo scorso maggio, arrivai tra i primi al mattino e uscii poco prima delle 10. Male, malissimo. Oggi, da n. 4 in fila, ho concluso alle 8:45. Caffè, come sempre gentilmente offerto, compreso. Bene. Molto bene. Da donatore di sangue di lungo corso, mi complimento con la direzione sanitaria e soprattutto col primario del Sit, per una scelta davvero azzeccata.

Se a ciò seguiranno un ulteriore miglioramento dell’iter di prenotazione – sistema che da tempo affianca, tra alti e bassi, quello della coda numerata – e una linea wi-fi all’altezza, sarà lecito affermare di aver finalmente raggiunto l’optimum. Un sentito grazie e un augurio di buon lavoro.

P.S. Appello alle persone in salute: Non state lì ad aspettare. ‘Non abbiate paura e non attendete il momento del bisogno: donate sangue. Il vostro cuore, in primis, vi ringrazierà’.