Il fosso di Monterivoso che raccoglie l’acqua dalle alture del Castellone, Salto del Cieco e Petano – a Ferentillo – non esiste più: «Se lo sta mangiando la vegetazione». La segnalazione giunge dal comune della Valnerina e parte da alcuni residenti: «Doveva essere ripulito e sistemato i primi di agosto e invece è nelle stesse condizioni di sempre. Il tratto del fosso che attraversa e lambisce piazza Vittorio. a Precett, è ormai è invaso dalla vegetazione spontanea».

«Non possiamo intervenire con i nostri mezzi – proseguono i residenti – altrimenti si corre il rischio di multe salate se ci azzardiamo a tagliare l’erba e disboscare le sponde. Ci avevano detto cheavrebbero provveduto Regione e Consorzio di Bonifica ma ad oggi non si è visto ancora nessuno. Non si può attendere la prossima ‘bomba d’acqua’: sollecitiamo un intervento per prevenire danni da eventuale tracimazione».

Il fosso a Precetto, nella parte della foce dove incontra il fiume Nera, lambisce alcune abitazioni e giardini privati. Intanto nel mese di agosto il fosso di Ancaiano, situato a Matterella, ha subito sì un intervento, con lo sfalcio di vegetazione che copriva tutto il letto e le sponde, «ma le briglie non sono state ripulite e liberate dai detriti, pietre e breccia presente in grande quantità».