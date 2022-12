Il frontale di via Narni ‘ingolfa’ ancora di più una città già strozzata dal traffico

Nel marasma del traffico che venerdì – specie di pomeriggio – ha ‘ingolfato’ Terni, ci mancava un incidente stradale tale da bloccare ancora di più la viabilità. È quello accaduto sempre di pomeriggio in via Narni (altezza bivio Collescipoli/Campomaggio). Si tratta di un frontale fra due autovetture: una Ford Ka condotta da una 23enne (M.S. le sue iniziali) e una Fiat Tipo con al volante un uono di 40 anni (C.A.). Relativamente pochi i danni, illesi i conducenti – i rilievi sono stati svolti dalla polizia Locale di Terni – ma significativi i disagi per la viabilità. Oltre quelli del periodo a cui si aggiungono quelli innescati da decisioni cervellotiche – interventi su rotatorie borgo Rivo e viale Turati su tutti – di cui non si sentiva davvero la necessità.

