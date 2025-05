Ben 44 società sportive provenienti da tutta Italia con oltre 1.000 atleti in gara e 3.600 prove cronometrate distribuite in tre giornate: sono i numeri della quarta edizione di ‘Acciaio – 4° Meeting nazionale di nuoto Città di Terni’, in programma da venerdì 30 maggio a domenica 1° giugno presso la piscina del Circolo Lavoratori Terni di via Muratori. Ad organizzare l’evento – che ospiterà il futuro del nuoto italiano – la polisportiva Clt, con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni.

Protagonisti della manifestazione, ad ingresso libero, i nuotatori di tutte le categorie – esordienti B e A, ragazzi, juniores e assoluti – impegnati in batterie individuali e staffette. «Un evento che coniuga sport, formazione e territorio» afferma Giovanni Scordo, direttore risorse umane Arvedi Ast e presidente del Clt. «Sin dalla prima edizione – continua – ha regalato grande soddisfazione alla polisportiva Clt per la partecipazione di società di nuoto provenienti da tutta Italia. Un appuntamento consolidato grazie al continuo sostegno dell’azienda Arvedi-Ast ed al contributo della Fondazione Carit che conferma, come sempre, l’attenzione alla crescita dello sport e alle iniziative di valore sul territorio». Per il responsabile della sezione nuoto Clt, Massimo Pascucci, «il meeting apre ufficialmente la stagione estiva e rappresenta una tappa fissa per molte società italiane».

«La novità di quest’anno – rende noto Enrico Polito, tecnico nuoto Clt – saranno le finali dei 100 metri che nel pomeriggio di domenica regaleranno sicuramente molte emozioni. Attesissima come sempre sarà ‘l’australiana’ del sabato pomeriggio per vedere 8 atleti che si sfidano su ripetizioni di 50 metri con l’ultimo arrivato che viene escluso fino a designare il vincitore». Tra i protagonisti più attesi delle gare, Federico Burdisso, medaglia di bronzo nei 200 farfalla alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e campione europeo con la staffetta 4×100 mista.