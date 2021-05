Il Giro a Perugia: lo striscione contestato torna attorno alla Fontana Maggiore

Prima messo, poi tolto sull’onda delle proteste, quindi ripristinato, ma solo in occasione della partenza del Giro, da piazza IV Novembre. Non è stata una vita tranquilla quella dello striscione rosa che in queste ore è tornato ad avvolgere la Fontana Maggiore. E non è l’unica polemica che accompagna il passaggio in Umbria della corsa rosa, dopo che giovedì a Castelluccio protestavano per la presunta ‘censura’ delle immagini delle macerie umbre.

NON SONO ANDATE IN ONDA LE MACERIE DI CASTELLUCCIO – POLEMICHE SUL GIRO

Con il nastro rosa

Sembra una canzone di Battisti, è invece una polemica tutta perugina, l’ennesima, che accompagna gli eventi che si tengono in centro: quando ci sono ci si lamenta per i disagi, quando non ci sono ci si lamenta perché c’è poco movimento. È un dibattito vecchio come il mondo che si ripresenta in ogni circostanza. Stavolta oggetto del contendere è la Fontana Maggiore, fino all’altro giorno avvolta con uno striscione rosa recante la scritta ‘Benvenuti a Perugia’. A qualcuno non è piaciuto

LE VETRINE DEI NEGOZI ADDOBBATE CON MAGLIE STORICHE

Pastorelli: «Solo una incomprensione con la ditta»

«Con il benestare della Soprintendenza, accordato da tempo, lo striscione rosa per il Giro d’Italia intorno alla Fontana tornerà per la partenza dal 18 maggio». Così l’assessore allo sport e al commercio Clara Pastorelli sulle sorti dello stendardo che era stato visto già la scorsa settimana attorno alla base del monumento. «Rendering, banner e tutti gli addobbi legati all’evento in centro storico hanno l’ok della Soprintendenza, pertanto la polemica finisce qui», aveva aggiunto, salvo poi spiegare meglio a umbriaon.it: «L’autorizzazione era per i giorni del Giro, ma la ditta, allestendo tutto il resto degli addobbi per ‘Aspettando il giro’, ha messo pure quello sulla fontana. Poi, a seguito delle polemiche sterili di questi giorni, é stato tolto, per poi essere ripristinato 18 e 19, quando la Fontana Maggiore e gli altri monumenti saranno anche illuminati di rosa».

LE BELLEZZE DELL’UMBRIA NELLE IMMAGINI RAI

Ma continuano le polemiche sull’opportunità di ‘coprire’ il monumento

La preparazione della città

Sono stati giorni frenetici in Umbria in vista dell’arrivo del Giro, a Foligno e Perugia – città maggiormente coinvolte, con arrivo e partenza – ma anche nelle altre, quelle dove c’è stato un semplice passaggio. Il capoluogo si è rifatto il look rimettendo a posto l’arredo nei pressi dei principali monumenti e ovviamente asfaltando le strade principali: rimossi i pollini a Elce e al Cassero e a Sant’Angelo.