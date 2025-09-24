di Giovanni Cardarello

Un’importante audizione si è svolta mercoledì a palazzo Cesaron, presso la III commissione dell’assemblea legislativa dell’Umbria. Protagonisti dell’incontro, oltre ai membri della commissione sanità e servizi sociali, i rappresentanti del coordinamento dei comitati in difesa della sanità territoriale. Oggetto dell’audizione, la situazione dell’ospedale di Pantalla (Todi).

«Gli intervenuti – si legge in una nota della Regione Umbria – hanno lamentato che in un territorio molto vasto, un consistente numero di cittadini non ha accesso a servizi essenziali per certe patologie, non può contare sulle ‘case di comunità’ previste, deve spostarsi in altre zone della regione per la diagnostica e le visite specialistiche». Ma non solo. «Tutte queste difficoltà – secondo i rappresentanti dei comitati – portano alla rinuncia alle cure e all’aggravamento delle condizioni sanitarie complessive, con un conseguente aggravio dei costi per il sistema sanitario regionale».

«Le problematiche dell’ospedale di Pantalla – osservano ancora i comitati – sarebbero legate alla sua trasformazione in struttura Covid durante la pandemia e al mancato ritorno alla situazione antecedente e alla piena operatività. Un dato acuito da un progressivo e ulteriore impoverimento, con la cancellazione a fine 2023 del punto nascita, della Rsa e di 4 primari su 6».

I comitati hanno sottolineato anche che «una petizione con oltre 8 mila firme è stata consegnata nel 2024 ed in seguito il consiglio regionale ha approvato una mozione che ne riprendeva i contenuti, auspicando un’integrazione con l’ospedale di Perugia. Al momento, però, non vi sarebbero stati miglioramenti ed anzi le condizioni generali sarebbe peggiorate da vari punti di vista. In primo luogo sarebbero stati chiusi vari servizi, sostituiti da poliambulatori a cui si accede su richiesta del medico o dello specialista, attraverso il Cup. In seconda battuta il pronto soccorso per 12 ore sarebbe senza la copertura dello specialista, pur facendo 50 accessi al giorno. Inoltre, gli interventi chirurgici sarebbero limitati a quelli programmati, sempre passando dal Cup e senza la certezza di essere visitati a Pantalla. In più mancherebbero le terapie intensive e questo ridurrebbe ulteriormente i casi che possono essere gestiti nella struttura».

I rappresentanti dei comitati, infine, hanno chiesto «l’avvio di una integrazione funzionale tra Perugia e Pantalla, che già fornisce un contributo per la post-acuzie ma non può svolgere soltanto questo ruolo. I servizi rimasti andrebbero riqualificati e le nuove sale operatorie rimesse in funzione».