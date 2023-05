Il Grifo Perugia Calcio cola a picco. Disastro biancorosso, il Cagliari vince 0-5

di G.R.

Anche l’ottimismo deve fare i conti con la realtà. L’anticipo poteva mettere pressione alle altre contendenti per la salvezza ma la sconfitta con il Cagliari semplicemente mostra un’altra volta, qualora ce ne fosse ancora bisogno, tutti i limiti del Perugia. Non regge neanche più il mantra del «tanto c’è tempo» perché a due partite dalla fine e con la possibilità che i play out fuggano a +5, nelle ultime due giornate serve un vero e proprio miracolo sportivo. I biancorossi non hanno il destino nelle loro mani e per evitare la retrocessione, che sembrava segnata da inizio anno, serve rivolgersi a Cascia non per un ritiro bensì per una grazia da Santa Rita.

Il match

Dopo 5 minuti il Cagliari già si porta in vantaggio. Disastro difensivo sul cross di Mancosu sugli sviluppi di un corner battuto corto. Furlan tentenna nell’uscita, Rosi liscia e Lapadula da due passi a porta sguarnita ringrazia. La reazione degli uomini di Castori è solo nervosa con diversi parapiglia che si accendono in varie zone del campo. Alla mezz’ora è 2-0 firmato Zappa che su cross di Azzi anticipa tutti. Il pallone impatta sul palo e poi rotola oltre la linea di porta. Al 38’ Furlan è costretto a dare forfait per infortunio ed entra Gori. Nel frattempo i tifosi dalla Nord contestano la squadra lanciando dei fumogeni in campo. Al 44’ Mancosu vede Gori fuori dai pali e segna da metà campo ricordando una perla di Mascara ai tempi del Catania. Un gol che vedranno anche a a Tonga. Non cambia il copione nella ripresa che si apre dopo 4 minuti già con la rete di Kourfalidis. Perde il pallone Sgarbi, ripartono i sardi: Lapadula duetta con Mancosu che trova in area Prelec, sponda per il greco che non sbaglia. Il sipario a Pian di Massiano si chiude nel peggiore dei modi: errore di Gori in uscita sul cross di Barreca. Il portiere serve un assist a Lapadula che festeggia la doppietta, segnando entrambi i gol per errori dei portieri biancorossi. Ranieri aggancia per una notte il quarto posto che vale la semifinale play off, Castori deve trovare dentro lo spogliatoio la forza per rialzare la squadra e tentare ora l’impossibile salvezza. In conferenza stampa non ha accettato domande, ha solo voluto ribadire che fino alla fine la squadra lotterà. Lo aiuti chi può.