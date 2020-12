Il maltempo prosegue: ancora un’allerta gialla per l’Umbria

Proseguirà nelle prossime ore il maltempo su gran parte del territorio regionale. Nel pomeriggio di mercoledì il Dipartimento nazionale della Protezione civile ha emesso un nuovo avviso di allerta gialla per cinque regioni: Umbria, Emilia-Romagna, Campania, Basilicata e Umbria. In particolar modo il rischio idrogeologico viene indicato per le aree del Medio Tevere, Chiascio-Topino, Chiani-Paglia, Nera-Corno, Trasimeno-Nestore e Alto Tevere. Nel contempo in alcune zone ci sono state nuove nevicate: è il caso di Polino, in provincia di Terni, come testimoniano le foto pubblicate dal sindaco Remigio Venanzi.

