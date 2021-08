Il messaggio di Segre al Perugia: «Eccomi qua». Mediana tutta nuova

Come anticipato lunedì sera, il Perugia rinnova il centrocampo prendendo anche Jacopo Segre: perfezionato l’accordo con il Torino per l’acquisizione di Jacopo Segre a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2022, con diritto e obbligo di riscatto, al raggiungimento di una serie di condizioni al momento non specificate.

L’ANTICIPAZIONE SU SEGRE E IL PUNTO SUL MERCATO DEL GRIFO

Centrocampo tutto nuovo

Come più volte Alvini aveva lasciato intuire, era proprio il reparto di centrocampo quello su cui intervenire e quello su cui, lo scorso maggio, si era consumato anche l’attrito con Caserta: Burrai, Vanbaleghem e Sounas, lenti e prevedibili, non potevano reggere il confronto con questa serie B. Ecco quindi che si è intervenuto prima con Santoro e, ora, con Segre e Ghion, anch’egli ufficializzato nell’ultimo giorno di mercato.

Chi è Ghion

Prestito biennale per Andrea Ghion che arriva dal Sassuolo con diritto di opzione e contro-opzione. Nato a Mantova, classe 2000, il centrocampista ha fatto tutta la trafila nel settore giovanile del Sassuolo fino all’esordio in Serie A dove ha totalizzato 3 presenze. Lo scorso anno al Carpi con 33 presenze e 5 reti.

Chi è Segre

Il centrocampista Jacopo Segre, nato a Torino il 13 febbraio 1997, vanta 13 presenze tra Serie A e Coppa Italia con il Torino, 84 in Serie B fra Chievo Verona, Venezia e Spal, dove in quest’ultima ha giocato nella seconda parte della scorsa stagione totalizzando 18 presenze e 1 gol.

Il video di presentazione sui social

Molto simpatica la modalità di presentazione, con un video che mostra un ipotetico scambio di messaggi fra Segre e il Perugia Calcio: «Scusami il poco preavviso ma dovrei venire a giocare da voi, scrive il ragazzo».