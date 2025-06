«Per la prima volta nella storia dell’Umbria, il Movimento 5 stelle entra ufficialmente a far parte delle Consulte regionali di Anci, segnando un passaggio fondamentale nel percorso di riconoscimento istituzionale per i propri amministratori locali». Un risultato frutto di un lavoro che ha visto protagonista Luca Tramini, assessore comunale del Movimento 5 stelle a Narni.

Tramini è infatti stato nominato presidente della Consulta trasporti della Regione Umbria, incarico strategico per le politiche della mobilità e dello sviluppo territoriale sostenibile. Con questo ingresso, il Movimento consolida la propria presenza istituzionale in Umbria, «confermandosi come forza di governo affidabile e radicata in diversi comuni», si legge in una loro nota. «La partecipazione alle Consulte Anci rappresenta un ulteriore passo avanti nella costruzione di un’azione amministrativa coerente, competente e orientata ai bisogni dei cittadini».

Oltre a Tramini, altri esponenti pentastellati sono stati designati all’interno delle Consulte tematiche regionali: Arianna Antonini nella Consulta sanità; Enrico Morganti nella Consulta cultura; Diego Diomedi nella Consulta agricoltura; Domenico ‘Mimmo’ Marchetti nella Consulta sicurezza e polizia Locale. Il Movimento 5 stelle ha espresso un sentito ringraziamento al «vicepresidente di Anci Umbria, Federico Gori, per l’apertura dimostrata e per la fiducia accordata, che ha permesso l’ingresso del M5s negli organismi consultivi dell’associazione. Queste nomine rappresentano un segnale importante di riconoscimento del ruolo che i nostri amministratori svolgono ogni giorno a livello locale, nel segno della trasparenza, della sostenibilità e della partecipazione attiva».