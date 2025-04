di Montagne Misteriose

«Arrivati sul promontorio roccioso dove sorge il castello, si ha subito l’impressione di trovarsi in un’altra epoca, dove il tempo, è rimasto fermo». Montagne Misteriose vi porta, in questa nuova esplorazione, alla scoperta di un meraviglioso castello abbandonato, il paese fantasma dello Scoppio.

Lo Scoppio si trova in provincia di Terni, nel comune di Acquasparta al confine con Spoleto. Il castello sorge a circa 640 metri sul livello del mare, arroccato su uno sperone di roccia calcarea. Uno dei baluardi difensivi delle terre Arnolfe. Dal termine latino che indica questi speroni di roccia, ‘scopulus’, trae forse origine il nome di questo piccolo paese.

Un profondo silenzio circonda le mura del castello, in parte intatte e in parte completamente distrutte. Un abbandono logorante, esito sia del tempo che della natura, che si appropria di nuovo dei sui spazi, avvolgendo le mura con rampicanti. Lo Scoppio, come molte frazioni umbre, poste in posizioni ben difendibili ma notevolmente scomode, venne man mano abbandonato dagli abitanti quando perse le sue funzioni originarie.

A causa dei frequenti terremoti, da metà del secolo scorso divenne disabitato. Qui si possono ammirare testimonianze storiche e social, come il pozzo che alimentava il borgo e la chiesa di San Michele Arcangelo, dove al suo interno sono presenti gli affreschi del pittore spoletino Piermatteo Piergilli che completano questo viaggio nel tempo.

Un mistero avvolge questa piccola frazione. All’interno della chiesa, dietro l’altare in pietra, troviamo sull’architrave dell’abside una croce di origine Templare. Che i cavalieri dell’Ordine del Tempio di Gerusalemme siano passati da qui? Come tutti i misteri che inseguiamo, al momento non ci è data sapere la risposta certa, ma l’Umbria, verde e misteriosa, si rivela a noi lentamente, mostrandoci di volta in volta i suoi arcani segreti.

LE FOTO DI SCOPPIO (ACQUASPARTA) – DI MONTAGNE MISTERIOSE

