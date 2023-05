Il Perugia vince ma retrocede in Lega Pro

Mai vittoria fu più amara. È quella conquistata dal Perugia venerdì sera al ‘Curi’ per 3 a 2 contro il già retrocesso Benevento. Ma i grifoni vanno a fare compagnia ai campani e alla Spal – ovvero scendono in Lega Pro – perché a Palermo il Brescia (ora ai playout con il Cosenza) agguanta un pareggio (2-2) che dopo il primo tempo chiuso sotto di due reti, sembrava soltanto un miraggio. Così il destino degli uomini di Castori è dipeso, per una volta, dagli altri. E non è andata bene. Si chiude una stagione fallimentare, piena di amarezza, di occasioni perse. E di polemiche. Il futuro – stadio compreso – è tutto da scrivere.

Altalena di emozioni

Il vantaggio al 30′ dei sanniti con Diego Farias apre scenari da incubo per il Perugia. Che dopo alcune occasioni gettate al vento, riesce a rialzare la testa ad inizio ripresa: al 53′ Ciccio Lisi trasforma un calcio di rigore mentre cinque minuti dopo è Samuel Di Carmine a dare la salvezza virtuale ai biancorossi. Nel mentre a Palermo succede di tutto e nel giro di pochi minuti dal 2 a 0 per i siciliani si passa al 2 a 2 che condanna i grifoni a prescindere dal risultato del ‘Curi’. Ciano al 91′ sembra suggellare la serata drammatica con il gol che consente al Benevento di pareggiare (2-2). Tocca a Kouan, tre minuti dopo e poco prima del fischio finale, regalare al Perugia una vittoria (3-2) purtroppo inutile. Poi solo rimpianti. Tanti.

Il futuro

La partita è stata interrotta nel finale per dei fumogeni lanciati in campo dalla c urva Nord nel finale. Il destinatario della contestazione era ovviamente il presidente Massimiliano Santopadre, da tempo non più benvoluto dalle parti di Pian di Massiano. La seconda retrocessione in tre anni può rappresentare lo strappo non più sanabile del rapporto considerando anche le voci di imprenditori interessati ad acquistare la società uscite nelle scorse settimane. Al triplice fischio fuori dallo stadio si è continuato con le bombe carte ma la situazione in generale era tranquilla. C’era tanta delusione ma anche un po’ di rassegnazione da mesi per una stagione nata storta e finita peggio. La polizia ha disposto un filone antisommossa all’altezza del museo che non è però dovuto entrare in azione. Con grande probabilità ora ci sarà un generale cambiamento tra società, tecnico e rosa con l’obiettivo di risalire dalla serie C quanto prima.