C’è Gianrico Carofiglio a Narni. Ingresso libero al teatro Manini

Appuntamento culturale di rilievo nel weekend al teatro Manini di Narni. A partire dalle 21 di sabato sarà protagonista Gianrico Carofiglio, ex magistrato pugliese e scrittore di successo da oltre vent’anni. Ingresso gratuito per ‘Il potere della gentilezza’.

L’evento

Si tratta del terzo appuntamento con la legalità. Carofiglio è specializzato in indagini sulla criminalità organizzata e per anni pubblico ministero: «Scrittore di tantissimi romanzi di successo, con milioni di copie vendute e traduzioni in 28 lingue. Ha creato – sottolinea il Comune nel lanciare l’iniziativa – il personaggio di Guido Guerrieri dal quale è stata tratta l’audioserie ‘L’avvocato Guerrieri’ interpretata dal nostro codirettore Francesco Montanari. Sarà nostro ospite per una interessantissima chiacchierata».