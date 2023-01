Il pranzo di Natale gli costa il carcere: 71enne arrestato a Penna in Teverina

I carabinieri di Giove e del Nor della Compagnia di Amelia per due volte lo hanno ‘beccato’ fuori dalla propria abitazione, e in violazione delle due ore di ‘uscita’ concesse quotidianamente dal tribunale di Roma, nonostante fosse ristretto ai domiciliari a Penna in Teverina (Terni). L’uomo, 71enne romano, il giorno di Natale è stato persino trovato a pranzo con parenti e amici, in un ristorante non lontano da casa sua. Per questo l’autorità giudiziaria romana, alla luce degli accertamenti dell’Arma, ha inteso inasprire la misura in essere, disponendo – nella persona del gip – la custodia cautelare in carcere per il 71enne. Provvedimento eseguito dai carabinieri di Giove.

