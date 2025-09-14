di Maria Luce Schillaci

In tanti per sostenere il ‘Progetto Flavia’. Lo scorso 13 settembre, presso la società Canottieri di Piediluco, si è svolta una cena con degustazione di prodotti di aziende locali. L’evento è stato organizzato dall’associazione ‘Progetto Flavia per l’Ugdh’ che da circa tre anni è impegnata nella raccolta fondi da destinare all’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma che sta sviluppando un progetto di ricerca dedicato alla malattia genetica di Flavia: il deficit di Ugdh.

Si tratta di una malattia genetica ultra rara di cui risultano affetti circa 40 bambini in tutto il mondo. La ricerca studiata dal dottor Diego Martinelli dell’Uoc di malattie metaboliche è stata avviata, grazie al sostegno finanziario dell’associazione ternana, a luglio 2023, e sta avendo sviluppi importanti tanto da far pensare a una prosecuzione del progetto, ulteriore rispetto a quello iniziale, e alla creazione di un apposito centro di riferimento. La serata ha visto il supporto del Lions club San Gemini Terni dei Naharti e di tanti imprenditori locali che da tempo sostengono l’impegno di Cristina e Piergiorgio Di Lorenzi, i genitori di Flavia, organizzando eventi e importanti iniziative per combattere la sindrome da deficit di Ugdh.

L’associazione nel tempo ha ricevuto un grande affetto dalla città di Terni che si è mobilitata effettuando donazioni spontanee o partecipando ai vari eventi messi in campo. A spiegare gli sviluppi e i progressi della ricerca è stato Piergiorgio: «Le donazioni di 196 mila euro dell’associazione ‘Progetto Flavia per l’Ugdh’ al progetto di ricerca dedicato alla malattia genetica da deficit di Ugdh dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma hanno consentito, per la prima volta dalla scoperta della malattia avvenuta nel 2019, di circoscrivere i pathway della malattia stessa. È iniziato lo studio dei vari percorsi di definizione di terapie mirate e applicabili secondo i criteri della terapia traslazionale adottata dall’ospedale pediatrico. A Flavia e agli altri bambini Ugdh seguiti al Bambino Gesù sono stati somministrati degli antiossidanti fondamentali per bloccare l’ossidazione delle cellule tipica della malattia, con un miglioramento del quadro clinico e neurologico».

«È stato avviato contemporaneamente lo studio sull’ormone Tgf-beta che, si ritiene, possa aumentare nei pazienti con deficit di Ugdh i livelli di quest’ultimo, verificabile – ha aggiunto Piergiorgio – con la successiva analisi di trascrittomica. Il passaggio ulteriore, già avviato, prevede la realizzazione, a partire dai fibroblasti dei pazienti, di cellule staminali pluripotenti indotte in seguito differenziate in motoneuroni utili all’identificazione di ulteriori meccanismi patogenetici trattabili con terapie specifiche. Visti i risultati sin qui conseguiti grazie alla ricerca finanziata unicamente dall’associazione, l’associazione stessa sta già pensando, insieme all’ospedale romano, a come proseguire l’attività di studio e di raccolta fondi per contribuire alla creazione di un centro di riferimento unico a livello nazionale per la diagnosi e cura della malattia genetica rara da deficit di Ugdh».

La serata è stata anche un’occasione di convivialità accompagnata dalla degustazione di vini del territorio e birre artigianali e di piatti studiati per esaltare l’abbinamento dei prodotti delle aziende aderenti. Erano presenti tutti i produttori e gli imprenditori che hanno contribuito in maniera sostanziosa alla raccolta fondi dedicando anche le loro eccellenze agli eventi solidali realizzati: il Birrificio Amerino, la Tenuta Cavalier Mazzocchi, le aziende Grani Antichi Umbri e Fattore Umbro, la Anasetti Olio e Tartufo e Delilife.