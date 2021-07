Il ritiro non va e lascia i sacchi dell’organico fuori dalla sede Asm

«Il ritiro dell’organico dovrebbe avvenire tre volte ogni settimana ma da inizio giugno ciò non avviene, con tutte le conseguenze in termini di cattivi odori, decoro, buste rotte da animali e sporcizia che ciò comporta. Ad esempio ieri (giovedì, ndR) sarebbero dovuti passare, ma non è avvenuto e oggi, dopo non aver avuto per l’ennesima volta una risposta in merito al disservizio, ho portato l’immondizia di fronte agli uffici Asm di via Capponi e lì l’ho lasciata».

I perché della protesta

A mettere in atto la clamorosa protesta – venerdì mattina – è stata la signora Katia che vive con il marito in strada di Tavernolo, a Terni. «Quando ho visto che il ritiro dell’organico non era avvenuto, oltre a scattare le fotografie ai sacchetti fuori di casa, ho chiamato Asm ma, per tutta risposta, un’addetta ha messo in dubbio ciò che le riferivo, ipotizzando che fossi io a sbagliare qualcosa. A quel punto – dice la donna – non ci ho visto più e ho raggiunto, con l’immondizia, gli uffici di Asm. Un uomo, credo una figura dirigenziale, che a differenza mia non si è qualificato, mi ha anche detto ‘ora vedrà cosa le accade’. Ma io non temo denunce né altro e l’immondizia l’ho lasciata lì fuori e me ne sono andata. Per onore di verità devo dire che il ritiro degli altri materiali, come carta e plastica, è sempre puntuale. Ma con il rifiuto organico ci sono problemi dal 1° giugno e con la stagione estiva i disagi ovviamente aumentano. Ora vediamo se le cose miglioreranno».