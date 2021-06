Rischia di soffocare mentre cena, 70enne salvato dai carabinieri

Lo hanno notato in mezzo alla strada che, sbracciandosi, tentava di attirare l’attenzione. Il motivo era semplice: stava rischiando di soffocare durante la cena e l’intervento dei carabinieri della Compagnia di Assisi è stato decisivo per salvare la vita ad un 70enne del posto. È accaduto a Santa Maria degli Angeli giovedì.

La prontezza di riflessi

I militari hanno capito che la questione era seria quando hanno visto l’uomo che si portava ripetutamente le mani alla gola e aveva il volto che iniziava ad avere un colore violaceo. I carabinieri si sono subito attivati per effettuare la manovra di Heimlich: il primo cingeva lo stomaco del 70enne tentando di far risalire l’ostruzione verso la bocca, l’altro nel contempo si coordinava in via telefonica con il personale del 118 per le istruzioni del caso. Dopo diversi minuti di tensione l’esito positivo: con un colpo energico in mezzo alle scapole dell’uomo, il salvataggio è stato completato.

Sangue freddo

L’uomo si è completamente ripreso e poco dopo sul posto sono arrivati gli operatori sanitari del 118. Il sangue freddo dei carabinieri ha evitato uno sviluppo drammatico della situazione: il coordinamento con le autorità sanitarie ha fatto il resto. Il 70enne infine è stato riaccompagnato nella sua abitazione, dove vive da solo. Era per questo motivo che era uscito per chiedere aiuto ai passanti.