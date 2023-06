Il sogno di Imelda è realtà: 76/100 e maturità a 90 anni

Il sogno di nonna Imelda è realtà. Giovedì è stato comunicato l’esito finale di maturità per la 90enne di Città di Castello: 76/100 al liceo delle scienze umane San Francesco di Sales. L’obiettivo è raggiunto dopo le due prove scritte ed il colloquio: per lei, aspirante maestra da una vita, una grande soddisfazione. «I sogni arricchiscono il significato della vita a qualunque età. Grazie di cuore a tutti ed un abbraccio grande ai giovani», il messaggio lanciato. E poi una dedica speciale al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che lei segue sempre con ammirazione: «Sempre in mezzo ai giovani con messaggi positivi. Grazie Presidente».

IL SOGNO DI IMELDA

Il desiderio e la gioia



Emozionata Imelda una volta uscita dall’istituto: «Grazie a Dio e a tutti voi – ha esclamato, accolta come sempre dalla figlia Sara Mercatelli – che avete saputo indirizzarmi con impegno pianificato e consapevole verso la realizzazione di questo mio grande desiderio». Imelda Starnini e la sua famiglia hanno voluto ringraziare tutte le persone che hanno reso possibile il realizzarsi di questo sogno in particolare, il dirigente scolastico dell’istituto San Francesco di Sales, Professor, Simone Polchi, per aver creduto e permesso di mettere in pratica il suo più grande desiderio; tutti i professori, la commissione d’esame, il personale della scuola, ‘i compagni di classe’ del quinto anno del liceo Scienze umane «per il rispetto, la naturalezza e la gentilezza dimostrata». Grazie anche – hanno concluso – al «sindaco di Città di Castello, Luca Secondi e di Sangiustino, Paolo Fratini per la gioia e l’entusiasmo con cui hanno accolto la notizia».