Frecce Tricolori in azione venerdì a Perugia in occasione di ‘Am Ringrazia l’Italia’, l’iniziativa organizzata dall’Aeronautica Militare per celebrare il centenario della sua costituzion. Nel video il sorvolo della pattuglia acrobatica.

LE FRECCE TRICOLORI A FOLIGNO IL 6 AGOSTO