Il SuperEnalotto da record porta 4 milioni in Umbria: «Vincitore ignoto ma speriamo si ricordi di noi»

Giornata decisamente da ricordare al Gold Caffé di Promano, piccola frazione di 600 anime di Città di Castello, dove all’indomani della vincita – come racconta Pier Paolo Castellani, titolare dell’attività insieme alle sorelle Maria Cristina e Giovanna – venerdì mattina c’è stato «un vero assalto di giornalisti e telecamere». Ma del fortunato vincitore ancora nessuna traccia. «Non si è fatto avanti nessuno, né abbiamo avuto modo di capire di chi possa trattarsi» spiega Castellani.«Ci auguriamo di aver fatto felice qualcuno del posto – continua -, ma sono altrettanto certo che possa essere qualcuno di passaggio. In ogni caso, pur non forzando nessuno, speriamo possa ricordarsi di noi ed essere riconoscente nei nostri confronti. È un onore avergli consegnato la schedina che ha permesso di centrare una delle più grosse vincite in assoluto nella storia». E infatti al Gold Caffé una vincita con così tanti zeri non se la ricordano. «Finora da noi sono state fatte solo piccole e occasionali vincite al lotto e al gratta e vinci – racconta Castellani -, ma questa è davvero da record. Non sappiamo di preciso quando sia stata fatta la giocata, di certo per il fortunato vincitore sarà un San Valentino da incorniciare. E stavolta invece che una tradizionale rosa, un bel diamante ci ‘scappa’ tutto».

La notizia

Si festeggia anche in Umbria per il 6 da record centrato giovedì sera nell’ultimo concorso del SuperEnalotto. La vincita complessiva da 371 milioni di euro c’è stata grazie ad un sistema a caratura giocato attraverso la bacheca dei sistemi di Sisal. Ben 90 le quote da 5 euro vendute in quasi tutte le regioni italiane (fanno eccezione Sardegna, Basilicata, Molise e Valle d’Aosta) e ad ognuna di queste corrisponde una vincita da 4 milioni di euro, una delle quali è avvenuta in Umbria ed in particolare a Promano (Città di Castello), al Gold Caffé di via Romana. In generale si tratta della più alta vincita nella storia del SuperEnalotto ed uno dei jackpot – ora ripartirà da 54 milioni d euro – più alti raggiunti a livello mondiale.