Il ternano Nicolò Lauteri al Festival Verdi di Fidenza: omaggio al Nabucco

Nuove soddisfazioni per Nicolò Lauteri, giovane promessa ternana che, tra concerti, masterclass ed apparizioni tv, si sta facendo largo nel mondo della lirica: il basso-baritono parteciperà infatti, anche in rappresentanza della sua città natale, al Festival Verdi di Fidenza, giunto alla 23/a edizione. In particolare giovedì 21 settembre, alle 18, Nicolò interverrà al concerto guidato ‘Nabucco, il linguaggio e lo stile della vocalità’, a cura di Stefano Giaroli e Simone Savina, un evento per introdurre il pubblico all’ascolto del capolavoro verdiano. Lauteri sarà seguito dal suo maestro, il baritono Marzio Giossi.«Per me è un onore partecipare al prestigioso Festival Verdi nella città di Fidenza – commenta il giovane ternano – e soprattutto una grande soddisfazione essere stato scelto e per avermi dato questa opportunità. I ringraziamenti speciali vanno al mio maestro attuale, il baritono Marzio Giossi, al direttore artistico del Teatro Girolamo Magnani di Fidenza Antonio Delnevo e a tutte le persone che mi seguono con amore».

