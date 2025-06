di Maria Luce Schillaci

Ancora importanti riconoscimenti interazionali per Talox, ovvero Riccardo Talotti, 25enne di Terni, content creator e storyteller digitale. Talox racconta le storie del calcio in giro per il mondo, unendo passione, ironia e autenticità, sempre con l’obiettivo di emozionare e coinvolgere chi lo segue.

Dopo essere stato scelto da TikTok e dalla serie A come volto ufficiale su TikTok per raccontare l’ultima parte di campionato, Riccardo è stato l’unico creator italiano selezionato da JD Sports, Adidas e dalla Kings League World Cup per raccontare l’intera esperienza della finale mondiale della Kings League World Cup Clubs. La finale si è disputata a Parigi, in uno dei palcoscenici più spettacolari dell’intera competizione.

Talox è stato scelto per rappresentare l’Italia all’interno di una squadra internazionale di creator e talenti digitali, diventando la voce italiana ufficiale dell’evento, nato da un’idea di Gerard Piqué, ex campione del Barcellona e della nazionale spagnola, fondatore del progetto Kings League e della società Kosmos.

La Kings League è una nuova forma di calcio 7 vs 7, che unisce sport, spettacolo, show digitale e regole rivoluzionarie (carte segrete, rigori in corsa, Var live etc.). Le squadre provengono da tutto il mondo: Italia, Spagna, Francia, sud e nord America, Asia. L’evento ha visto la partecipazione di giocatori e personalità internazionali tra cui: Neymar, presidente del team Furia FC (Brasile), Lamine Yamal, giovane stella del Barcellona, ospite speciale. Altri nomi di spicco sono Ronaldinho, Iker Casillas, Eden Hazard, coinvolti come presidenti, coach o testimonial.

Talox ha avuto accesso esclusivo al campo, agli spogliatoi e al backstage, raccontando l’intera esperienza con un taglio coinvolgente e personale, attraverso contenuti per TikTok, Instagram e piattaforme. «Terni rappresenta le mie radici dice Talox -. A differenza di molti, non sono andato via: ho scelto di restare qui perché credo davvero nel potenziale di questa città. Penso che anche da qui si possa costruire qualcosa di grande. Ed è da Terni che racconto il mio mondo, portandola con me ovunque vada».