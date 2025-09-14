Una festa di colori, applausi e grande entusiasmo ha animato il centro sportivo ‘Orlando Strinati’ di Terni, dove venerdì 12 settembre il Terni Football Club ha presentato la prima squadra e l’intero settore giovanile. Tribuna gremita di famiglie e tifosi, atmosfera carica e tanta voglia di condividere insieme l’avvio di una nuova stagione sportiva.

A fare gli onori di casa il presidente Antonio Cardona con lo staff dirigenziale e tecnico, affiancati da ospiti istituzionali: l’assessore allo sport del Comune di Terni Marco Schenardi, il presidente del Comitato regionale Umbria della FigcI Luigi Repace, il presidente delegato Figc di Terni Massimo Forti e il vicepresidente del Coni Umbria Fabio Moscatelli. La serata, condotta da Ivano Mari, è stata anche l’occasione per presentare il progetto DEAcademy Élite, che lega il Terni F.C. a una società di primo piano come l’Atalanta Bergamasca Calcio, da anni punto di riferimento per la crescita dei giovani talenti.

Uno dopo l’altro, hanno sfilato in campo tutti i gruppi della società: dalla Prima squadra agli Under 19, 17, 15 e 14, fino ai più piccoli – Esordienti, Pulcini, Primi calci e Piccoli amici – accolti da un grande applauso del pubblico. Momenti di spettacolo non sono mancati, grazie all’esibizione degli Sbandieratori di Narni e ai fuochi d’artificio che hanno illuminato il cielo al termine della presentazione. La serata si è conclusa con un cocktail party e il dj set negli spazi del drink&food del Terni F.C., trasformando l’appuntamento in una vera festa di sport e comunità.