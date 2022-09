Il vento crea disagi in Umbria: problemi a Perugia e Terni

Ancora disagi per il maltempo in Umbria. Nella giornata di sabato, dopo il disastro delle ore precedenti al confine con il territorio marchigiano, è stato il vento a creare problemi in particolar modo: nel Perugino oltre 200 interventi in attesa e 160 effettuati con in campo anche il personale Gos per la disostruzione di alcuni corsi d’acqua nell’area di Gubbio. Qui i corsi d’acqua hanno reso inagibili diversi fabbricati fino a distruggere alcune rimesse agricole. In via del Giochetto, a Perugia, un albero è caduto su una macchina, fortunatamente senza persone coinvolte. A Terni, in strada di Condotto, alcuni rami sono caduti sulla sede stradale. Anche in questo è stata necessaria l’azione del 115.

Condividi questo articolo su