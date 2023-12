Il vento sferza anche l’Eugubino: disagi e lavoro senza sosta per il 115

Vento forte su alcune zone dell’Umbria, come l’Eugubino dove nelle ultime ore – fra venerdì e sabato – i vigili del fuoco sono dovuti intervenire in diverse situazioni per ripristinare le condizioni di sicurezza. Si contano infatti alberi/rami abbattuti ma anche addobbi natalizi rovesciati dalle forti raffiche che hanno sferzato tutto il territorio di Gubbio. Alla mattinata di sabato, comunque, non si registrano danni a persone.

