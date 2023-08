Impatta con auto mentre torna a casa, 60enne di Passignano perde la vita

Si è scontrato con un’auto quando era a bordo del proprio scooter e purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare. Ettore Gervini, 60enne originario di Passignano sul Trasimeno, ha perso così la vita nel pomeriggio di venerdì lungo la strada regionale 71 nel territorio comunale di Cortona (Arezzo): l’uomo, un ferroviere in pensione, è stato urtato da un’utilitaria mentre stava svoltando per imboccare la strada di casa. Da tempo si era trasferito nella zona del Vallone di Camucia. Sul posto per la ricostruzione dell’incidente e gli accertamenti del caso sono intervenuti gli agenti della polizia Locale. Con loro anche gli operatori sanitari del 118 e personale della Asl territoriale. A riportare il fatto è Il Corriere dell’Umbria.

