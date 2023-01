Impatto autocarro-auto causa ghiaccio: lavoro per il 115

Incidente stradale senza gravi conseguenze nella prima mattinata di martedì lungo la SS221 in località Lerchi, nel territorio di Città di Castello. I vigili del fuoco sono intervenuti in seguito allo scontro tra un autocarro Iveco con a bordo un 73enne ed una Renault Clio condotta da una 42enne residente a Monte Santa Maria Tiberina, tutto a causa della strada ghiacciata: fortunatamente non si sono registrati feriti. Sul posto anche la polizia Locale di Città di Castello per la verifica della dinamica e la gestione della viabilità e due ambulanze del 118. L’autocarro sarà recuperato nel pomeriggio con necessaria deviazione del traffico.

