I Comuni di San Venanzo, Perugia, Terni e Lugnano in Teverina. Sono i cinque territori che beneficiano del finanziamento approvato dalla giunta regionale nell’ambito del programma annuale per l’impiantistica sportiva 2024.

In sintesi l’esecutivo Proietti ha completato lo scorrimento della graduatoria approvata nel corso del 2024. I finanziamenti premiano San Venanzo per 38.502 euro, Lugnano in Teverina con 46.695 euro, Perugia (località Piccione) con 42.683 euro e Terni, sia per Sant’Efebo (74.809 euro) che per il ‘Cicioni’ (75 mila euro).

«Con questo atto manteniamo l’impegno assunto con i territori, dando piena attuazione alla graduatoria 2024 e consentendo a tutti i Comuni – le parole dell’assessore allo sport Simona Meloni – ammessi di avviare o completare interventi fondamentali per la riqualificazione, la messa a norma e l’ammodernamento delle strutture sportive. Investire nello sport significa investire in salute, socialità e qualità della vita delle nostre comunità, in particolare dei giovani».