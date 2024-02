Imprenditore morto dopo le dimissioni dal pronto soccorso: indagati due medici

Due medici dell’ospedale Usl2 ‘San Matteo degli Infermi’ di Spoleto sono stati iscritti nel registro degli indagati dalla procura della Repubblica di Spoleto – titolare del fascicolo è il pm Michela Petrini – a seguito della morte dell’imprenditore 65enne Nicola Gelmetti, avvenuta poche ore dopo le dimissioni dello stesso dal pronto soccorso del nosocomio. A renderlo noto, in un comunicato, è il procuratore facente funzioni Vincenzo Ferrigno. «All’esito dell’esame della cartella clinica sequestrata e di una preliminare interlocuzione con il consulente tecnico nominato dal pubblico ministero – si legge -, sono stati iscritti nel registro degli indagati due medici dell’ospedale ‘San Matteo degli Infermi’ di Spoleto. Su richiesta del consulente l’autopsia è stata posticipata a venerdì 9 febbraio ed è stata anche disposta una consulenza per accertamenti tossicologici». Il Gelmetti, professionista molto conosciuto a Spoleto e non solo, era stato trasportato in ospedale dal 118 in seguito ad un malore accusato fra il tardo pomeriggio e la prima serata di sabato. Poco dopo la mezzanotte era stato dimesso dal pronto soccorso, essendo migliorate le sue condizioni. Nel corso della notte seguente però – aveva anche tentato di lanciare un allarme intorno alle 5 con una telefonata – l’uomo è morto nella sua abitazione e la tragica scoperta è stata fatta al mattino dal figlio e da un collega. Una vicenda che ha spinto i familiari del 65enne a sporgere denuncia ai carabinieri, facendo scattare le indagini coordinate dall’autorità giudiziaria.

Condividi questo articolo su