In auto sulla E45 con machete, coltelli e droga: 26enne nei guai

Era in evidente stato di alterazione psico-fisica e gli agenti della polizia Stradale di Todi si sono subito insospettiti. Al termine dei controlli un 26enne pugliese, bloccato lungo la E45 in direzione Terni, è finito nei guai: è stato trovato in possesso di droga e oggetti atti ad offendere, come ad esempio un machete.

Il controllo

Il giovane era verosimilmente sotto effetti di stupefacenti quando è stato fermato dalla polizia Stradale. Gli agenti lo hanno invitato a seguirli in una struttura sanitaria per sottoportlo ad accertamenti, ricevendo in risposta il rifiuto del 26enne: per questo motivo è stato denunciato con contestuale ed immediato ritiro della patente. Più il sequestro del veicolo. Ha cercato di nascondere senza riuscirsi un involucro di cellophane contenente hahish; all’interno dell’auto c’erano anche un machete e due coltelli, per i quali il fermato non è stato in grado di giustificarne il possesso. Scattata dunque un’altra denuncia in stato di libertà per porto abusivo di oggetti atti ad offendere.