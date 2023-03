In bici di notte sulla E45: «Sto andando a casa». Multato

Le segnalazioni, più di una, sono giunte di notte all’attenzione delle forze dell’ordine: tutte relative ad un soggetto che, in sella ad una bici, percorreva la superstrada E45 all’altezza di Ponte Pattoli (Perugia), incurante dei pericoli per lui e per gli automobilisti in transito. Per questo gli agenti della polizia Stradale di Città di Castello si sono portati in zona e hanno individuato l’uomo – un 25enne del Senegal -, poi hanno rallentato il traffico per garantire la sicurezza e lo hanno ‘scortato’ fuori dalla superstrada. Alla Polstrada il giovane ha spiegato di essere diretto a Perugia, dove abita, e di ignorare l’esistenza del divieto di percorrere l’E45 in bici. Per questo è stato sanzionato ai sensi del Codice della Strada.

