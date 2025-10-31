Due arresti a Foligno da parte dei carabinieri della sezione radiomobile della Compagni per droga. Bloccati un 21enne incensurato ed un 25enne con precedenti, entrambi di origini albanesi.

Tutto è nato dai movimenti sospetti del 21enne, che circolava con la propria bici nella città folignate: è stato trovato in possesso di cinque involucri con cocaina e crack per circa 4,5 grammi in tutto. «Gli operanti hanno così proceduto ad estendere la perquisizione al domicilio dell’interessato, dove hanno sorpreso il complice 25enne nel tentativo di raggiungere, verosimilmente per occultarla, una sacca, contenente 908 involucri di droga e una pentola piena di altra sostanza stupefacente, per un peso complessivo di 1,17 kg tra cocaina e crack», viene specificato.

Sequestrata inoltre una cifra di 555 euro frutto dell’attività illecita. I due sono stati arrestati e, in attesa dell’udienza di convalida, si trovano nel carcere di Spoleto.