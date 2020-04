Vede vicino che gli riga l’auto e lo fa denunciare

Si trovava in casa come molti in questo periodo, nel rispetto delle normative per contenere l’epidemia da coronavirus, quando dalla finestra ha notato un vicino nel parcheggio del condominio. Seguendolo con lo sguardo, si è accorto che per ben due volte, lentamente, si era avvicinato alla sua auto tenendo il braccio proteso verso il veicolo. Il sospetto è diventato concreto pochi istanti dopo quando l’uomo – un 50enne di Orvieto – è sceso nel parcheggio è si è reso conto che la sua auto era stata rigata su entrambi i lati, in particolare sulla portiera anteriore destra e sulla parte posteriore.

La denuncia

A quel punto ha chiamato la polizia e gli agenti del commissariato di Orvieto si sono portati sul posto con una pattuglia della Volante, in zona per i controlli anti Covid-19 disposti dal questore di Terni. A loro, la vittima ha spiegato di conoscere bene la persona che gli aveva rigato la macchina: un 70enne orvietano con cui l’uomo aveva avuto dei dissapori in passato. Qust’ultimo è stato così rintracciato dalla polizia di Stato e denunciato per danneggiamento aggravato.